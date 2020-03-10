Чебоксары, , 12:06 — REGNUM В чувашском Марпосаде директора ресурсоснабжающей организации оштрафовали за то, что потребители не были проинформированы о временном прекращении водоснабжения. Подача холодной воды в ряд многоквартирных домов была частично прекращена зимой, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Чувашии.

Проверка проводилась после обращения горожан. По данным ведомства, с 29 ноября по 3 декабря 2019 года из-за ремонта в Марпосаде была частично прекращена подача холодной воды в ряд многоквартирных домов. Услуги по водоснабжению оказывает МУП «ЖКУ Мариинско-Посадского городского поселения».

«В нарушение законодательства о водоснабжении ресурсоснабжающая организация не уведомила абонентов, а также уполномоченные государственные органы о временном прекращении водоснабжения», — говорят в прокуратуре, которая возбудила административное дело в отношении директора муниципального предприятия.

В ведомстве отмечают, что виновное должностное лицо оштрафовано. О размере штрафа не сообщается.

Напомним, в 2019 года прокуратура Чувашии вступилась за жителей Шумерли, которые остались без горячей воды в связи с банкротством муниципального предприятия «Теплоэнерго». В надзорном ведомстве вышли в суд, который удовлетворил требование о признании незаконными действий администрации по прекращению подачи воды.

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