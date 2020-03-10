Ташкент, , 12:05 — REGNUM Из-за коронавируса перенесен Международный юридический форум Tashkent Law Spring, сообщили 10 марта в пресс-службе министерства юстиции республики.

Отмечается, что решение принято для предотвращения распространения вируса среди гостей и участников форума. Организаторы мероприятия пообещали всем участникам, что точные даты проведения форума будут объявлены позже.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане перенесли проведение первого Ташкентского международного инвестиционного форума. Мероприятие было запланировано на 5−6 марта, но было перенесено на осень 2020 года.

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