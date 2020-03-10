Симферополь, 10 марта 2020, 12:05 — REGNUM К мониторингу состояния памятников Великой Отечественной войны в Крыму необходимо привлечь молодёжные и волонтёрские организации. Об этом 10 марта на заседании правительства Крыма заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов заявил, что власти республики начнут лично проверять состояние памятников, посвящённых героям Великой Отечественной войны.
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