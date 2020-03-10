Симферополь, , 12:05 — REGNUM К мониторингу состояния памятников Великой Отечественной войны в Крыму необходимо привлечь молодёжные и волонтёрские организации. Об этом 10 марта на заседании правительства Крыма заявил глава республики Сергей Аксёнов.

«Прошу вас с молодёжными и волонтёрскими организациями просмотреть памятники Великой Отечественной войны. Мы на этой неделе договоримся, чтобы у нас была обратная связь, чтобы молодёжь активное участие приняла», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов заявил, что власти республики начнут лично проверять состояние памятников, посвящённых героям Великой Отечественной войны.

«С марта еду в регионы и буду всем задавать вопросы, если буду видеть памятник в ненадлежащем состоянии: куда смотрели все, кто отвечает за работу?» — отмечал Аксёнов.

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