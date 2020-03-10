Уфа, , 12:03 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о проведении в республике Дней чистоты. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба главы республики.

Согласно документу, администрациям муниципалитетов рекомендуется проводить Дни чистоты не реже двух раз в месяц. В эти дни будет проводиться благоустройство и уборка территорий населенных пунктов с привлечением работников местных предприятий и организаций.

Муниципалитеты должны будут каждый год до 1 апреля предоставлять в республиканское министерство жилищно-коммунального хозяйства план мероприятий по проведению Дней чистоты.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, был изучен опыт некоторых районов Башкирии, в которых предприятия выделяют на час людей, убирающих закрепленную за организацией территорию.

«В результате, например, Учалы — очень чистый и опрятный город. И этот опыт мы решили распространить на всю республику», — сообщил глава Башкирии.

По словам вице-премьера — министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева, первые Дни чистоты пройдут с 18 по 20 марта.

Отмечается, что в Башкирии в рамках Года эстетики населённых пунктов планируется провести три субботника и 16 Дней чистоты, две акции «Зелёная Башкирия». Кроме этого в республике пройдет День поминовения и почитания 2 мая.

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