Абу-Даби, , 12:01 — REGNUM В посольстве РФ в Объединённых Арабских Эмиратах не располагают информацией о гражданине РФ, заразившемся новым типом коронавируса в Абу-Даби. Как сообщил пресс-атташе посольства Максим Слесарев, власти ОАЭ пока не предоставили российской стороне необходимых сведений.

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По словам дипломата, которые приводит ТАСС, в настоящее время диппредставительство направило все необходимые запросы и находится в контакте с местными властями.

Напомним, ранее, 3 марта, министерство здравоохранения и профилактики Объединённых Арабских Эмиратов распространило сообщение о выявлении коронавируса COVID-19 у двух граждан РФ в ОАЭ. По информации ведомства, они являются членами российской велокоманды, принимавшей участие в велогонке «Тур ОАЭ 2020». Оба гражданина были госпитализированы для оказание необходимой медицинской помощи.

Накануне, 9 марта, появилась информация о выявлении в ОАЭ 14 новых случаев инфицирования коронавирусом, среди заболевших — гражданин России.