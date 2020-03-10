Екатеринбург, , 11:59 — REGNUM В Екатеринбурге стоит потратить дополнительно 600 млн рублей на вывоз снега. Об этом заявил мэр Александр Высокинский во время объезда города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам градоначальника, деньги могут быть потрачены на вывоз снега с дорог 3 и 4 категории — на двухполосных улицах в спальных районах города и дорогах без твёрдого покрытия. Сейчас на уборку снега тратится как раз 600 млн рублей.

«Чтобы вывезти весь снег из города, надо увеличить смету в два раза», — сказал Высокинский.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Екатеринбурга продолжает объезд города. Градоначальник проверяет, как коммунальщики убрали снег в разных районах города.