Приштина, , 08:41 — REGNUM В среду 15 апреля вступает в силу решение министра здравоохранения Косово Арбена Витии от 13 апреля о введении новых мер по ограничению передвижения граждан с целью предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, с 6 утра 15 апреля и по крайней мере до 3 мая все граждане Косово будут смогут выходить на улицы лишь на протяжении полутора часов. Время разрешенного выхода на улицу будет устанавливаться в зависимости от предпоследней цифры личного номера.

В общественных местах граждане по-прежнему будут обязаны соблюдать социальную дистанцию в 1,5−2 метра.

Нарушение данного постановления будет иметь административные последствия в виде уплаты штрафа.

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