Кисловодск, Ставропольский край, , 11:59 — REGNUM Кисловодский городской суд вынес приговор члену банды мошенников, обманом похитивших у людей более 20 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 10 марта в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края. При этом сам обвиняемый на заседании не присутствовал и в настоящее время находится в международном розыске.

Установлено, осужденный в период с сентября 2016 по май 2017 года был участником организованной преступной группы. Злоумышленники представлялись должностными лицами правоохранительных и контролирующих органов и под предлогом выплаты компенсаций похищали деньги у граждан, ранее купивших у мошенников не действенные биологические добавки или медицинское оборудование.

Они же, называя себя экстрасенсами и целителями, брали деньги у людей за якобы оказание парапсихологической помощи. В результате всех этих преступных действий осужденный оказался причастен к хищению более 23 млн рублей.

Суд признал фигуранта дела виновным в участии в преступном сообществе и 71 эпизоде мошенничества. Он заочно приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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