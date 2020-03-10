Рязань, , 11:55 — REGNUM Транзитные автомобильные номера обнаружили на свалке в Рязани, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети. В куче мусора очевидцы заметили и множество документов.

Регистрационные знаки обнаружили на несанкционированной свалке за автосалоном в микрорайоне Канищево. Фотографии регистрационных знаков выложили в паблике «Рязанский формат». По утверждению автора — здесь сотни документов и номеров.

Официальное обращение отправили региональному мусорному оператору. В службе пообещали провести расследование и принять меры.