Екатеринбург, , 11:51 — REGNUM На подрядчика, реконструировавший сквер за Оперным театром в Екатеринбурге, могут завести уголовное дело. Об этом заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в ходе объезда города, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам мэра, установленные в сквере фонари не соответствуют изначальному проекту. Пока что деньги подрядчику выплатили не в полном объёме. От исполнителя требуют привести все в соответствие с проектом.

Если выяснится, что подрядчик намеренно отошёл от проекта, то мэрия подаст заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сквере за Оперным театром побили новые фонари. После этого журналисты провели на месте происшествия акцию-флешмоб «Улица разбитых фонарей имени А. Г. Высокинского».