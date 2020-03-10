Симферополь, 10 марта 2020, 11:53 — REGNUM В Симферополе изменят маршрут прохождения военной техники на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за рисков обрушения подземного перехода. Об этом 10 марта заявил глава Крыма Сергей Аксёнов на заседании правительства республики.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее маршрут парада Победы в Симферополе проходит по центральному проспекту Кирова, на котором расположены два подземных пешеходных перехода. В 2019 году в параде приняли участие 40 единиц военной техники.
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