Симферополь, , 11:53 — REGNUM В Симферополе изменят маршрут прохождения военной техники на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за рисков обрушения подземного перехода. Об этом 10 марта заявил глава Крыма Сергей Аксёнов на заседании правительства республики.

«На этой неделе надо окончательно определить всё, что касается материально-технической базы. В том числе и по прохождению военной техники в связи с тем, что у нас подземный переход вряд ли выдержит прохождение тяжёлой техники. На этой неделе окончательно определяем маршрут, соответственно, план проведения мероприятий», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее маршрут парада Победы в Симферополе проходит по центральному проспекту Кирова, на котором расположены два подземных пешеходных перехода. В 2019 году в параде приняли участие 40 единиц военной техники.

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