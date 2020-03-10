Ленинградский р-н, , 11:49 — REGNUM Глава Ленинградского района Краснодарского края предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю 10 марта.

Бывший чиновник, как считает следствие, в 2017 году выдал своей родственнице разрешение на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке на улице 417 Дивизии в станице Ленинградской, находящемся в аренде. При этом данный участок располагается в границах защитной зоны объектов культурного наследия — «Банк 1908 года» и «Школа казачья для мальчиков» 1907 года постройки. Для выдачи разрешения на строительство в границах объектов культурного наследия необходимо согласовать его с региональным органом охраны культурного наследия, однако сделано этого не было.

«В результате на участке был незаконно возведен объект капитального строительства в непосредственной близости от памятников истории и культуры», — уточнили в СК.

В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу. Сам чиновник отстранен от занимаемой должности.