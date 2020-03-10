Симферополь, , 11:51 — REGNUM В Крыму возможны ограничения массовых мероприятий, связанных с празднованием годовщины воссоединения Крыма с Россией, в случае возрастания угрозы распространения коронавируса. Об этом 10 марта журналистам сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Мы выполняем все рекомендации Роспотребнадзора, федеральных органов власти. Если будут какие-то ещё дополнительные ограничения в части проведения массовых мероприятий на праздничные дни — тоже будем их выполнять. Здоровье граждан превыше всего. Если в связи с угрозой жизнью и здоровью граждан какие-то праздники придется ограничить — будем это делать», — отметил Аксёнов.

Пока, по его словам, таких ограничений нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, количество случаев заболевания COVID-2019 в РФ на сегодняшний день достигло 17. Три новых случая заболевания было выявлено 8 марта. По одному заразившемуся COVID-2019 зафиксировано в Калининградской, Белгородской и Московской областях.

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