Симферополь, 10 марта 2020, 11:51 — REGNUM В Крыму возможны ограничения массовых мероприятий, связанных с празднованием годовщины воссоединения Крыма с Россией, в случае возрастания угрозы распространения коронавируса. Об этом 10 марта журналистам сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Пока, по его словам, таких ограничений нет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, количество случаев заболевания COVID-2019 в РФ на сегодняшний день достигло 17. Три новых случая заболевания было выявлено 8 марта. По одному заразившемуся COVID-2019 зафиксировано в Калининградской, Белгородской и Московской областях.
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