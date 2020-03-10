Ростов-на-Дону, , 11:48 — REGNUM На короткой рабочей неделе в Ростове-на-Дону (с 10 по 15 марта) сохранится тёплая погода. Заморозков и осадков не ожидается. Однако к концу недели заметно похолодает. Это следует из прогноза синоптиков, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

В ближайшие дни температура воздуха в дневные часы составит до +17 градусов. Ночью столбики уличных термометров опустятся до +3 градусов.

15 марта днём воздух прогреется лишь до +9 градусов, а в ночь на 16 марта ожидается мороз до — 2 градусов.