Москва, , 11:47 — REGNUM Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Государственную думу, то готовы были бы проголосовать за партию «Единая России большинство граждан (45%), показал опрос «Левада-центра».

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За ЛДПР отдали бы голоса 16% опрошенных, за КПРФ — 13%, за «Справедливую Россию» — 5%, за партию «Коммунисты России» — 4%.

На выборах в Госдуму 3% граждан проголосовали бы за «Российскую партию пенсионеров за справедливость», за другие партии — по 1%. Испортили бюллетень 5% граждан.

Опрос проведен 20 — 26 февраля. Опрошены 1614 человек старше 18 лет в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, число желающих проголосовать за «Единую Россию» выросло. Так, в августе 2018 года готовы были голосовать на выборах в Госдуму 44% жителей РФ.

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