Минск, , 11:46 — REGNUM В Белоруссии выявлено еще три случая заражения коронавирусной инфекцией, об этом 10 марта сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Аким образом, общее число зараженных коронавирусом в Белоруссии увеличилось до девяти. Новые заболевшие чувствуют себя удовлетворительно, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые пришли к выводу, что изменение симптомов может означать постепенное видоизменение коронавируса, который становится больше похож на обычный вирус гриппа. Косвенно об этом свидетельствует и увеличение инкубационного периода.

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