Пермь, , 11:39 — REGNUM В Перми на базе «Кванториума» 11 марта пройдут соревнования робототехников по танковому биатлону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

В детском технопарке ребята представят свои проекты танков. Машины, управляемые со смартфонов или очков виртуальной реальности, должны будут преодолеть препятствия.

Мероприятие приурочено ко Дню народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК) в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, в 2018 году регион утвердил в местном календаре памятную дату о народном подвиге в период Великой Отечественной войны — ежегодно 11 марта Пермский край будет отмечать День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны.

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