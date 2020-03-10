Цхинвал, , 11:48 — REGNUM Пожарным в Южной Осетии приходится круглосуточно весть борьбу с огнем из-за того, что многие жители страны поджигают сухую траву. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба МЧС республики.

По данным ведомства, даже несмотря на постоянные предупреждения от пожарной службы, жители продолжают пал травы, а потом не могут справиться с огнем самостоятельно, и пламя перекидывается на постройки или лесные массивы.

«За последние сутки пожарные расчеты МЧС Южной Осетии потушили 12 возгораний, и в каждом случае пламя охватило большие территории, а также лесные массивы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что случаются ситуации, когда к месту пожара не может подъехать пожарная техника и с огнем приходится бороться вручную подручными средствами. В МЧС предупредили, что за намеренный поджег травы виновные будут привлекаться к административной ответственности.

Стоит отметить, что аналогичная ситуация с пожарами наблюдается и в Абхазии. Там также пожарные службы вынуждены бороться с огнем из-за поджогов травы.

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