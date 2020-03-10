Иланский район, Красноярский край, , 11:37 — REGNUM В красноярском городе Иланский участникам открытого кубка города по мини-футболу на снегу подарили пиво. О странных «подарках» рассказал один из участников турнира.

Соревнования проходят ежегодно, участие в них принимают спортсмены всех возрастов. Последние три игры прошли 7 марта. На награждении, помимо медалей и дипломов, на спортплощадке появилось несколько стяжек с полуторалитровыми бутылками пива.

Участники детской команды получили в подарок конфеты, а все остальные — пиво. Как передаёт Ngs24.ru, люди были неприятно удивлены таким подаркам.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловчанин поехал за пивом и попал в смертельное ДТП.