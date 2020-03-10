Екатеринбург, , 11:35 — REGNUM Обществу необходимо донести правду о реальном числе репрессий 30-х годов XX века. Об этом заявил глава Управления архивами Свердловской области Александр Капустин на пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Капустин напомнил, что в обществе циркулируют ряд неверных представлений о масштабе репрессий. В одной из школ руководителю архивов заявили, что было 300 млн жертв репрессий, что на 100 млн человек превышает численность населения в тот период.

«Насколько сознание искажено!» — удивился руководитель.

Глава архивов призвал опираться на реальные статистические сведения, взятые из НКВД. «Можно обвинять НКВД в чем угодно, но не в искажении статистики» — сказал Капустин и добавил, что за искажение статистики сотрудника НКВД могли расстрелять.

Руководитель напомнил, что ранее глава ФСБ Александр Бортников называл цифру в 4 млн 60 тысяч 406 человек — столько осуждённых за контрреволюционные и иные особо опасные государственные преступления было в СССР с 1921 по 1953 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Капустин отреагировал на обвинение в неуважении к репрессированным. Глава архивов напомнил, что архивисты издавали книгу памяти жертв репрессий, но было множество справедливо наказанных граждан — за шпионаж, вредительство и коррупцию.