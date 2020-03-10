Москва, , 11:52 — REGNUM Коклюшем в России в 2019 году заболели 14 тыс. 406 человек, что почти на 40% больше, чем в 2018 году. Это следует из предоставленных Росстатом данных Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях за последние четыре года.

Заболеваемость коклюшем по сравнению с 2017 годом выросла в 2,7 раза. В январе 2020 года медики зафиксировали 1758 случаев заболевания, при этом дети младше 14 лет составили 89% заболевших. Каждый четвёртый случай зарегистрирован в Москве.

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико пояснил изданию РБК, что заболеваемость коклюшем увеличивается, несмотря на наличие прививки у более чем 95% населения. Это связано с ослабеванием иммунитета через несколько лет после вакцинации.

Кроме того, детей вакцинируют несвоевременно, а часть родителей вовсе отказывается от этой процедуры. Более 50% заболевающих — это дети в возрасте от трёх до 14 лет.

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