Манила, , 11:35 — REGNUM На Филиппинах зарегистрированы 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 10 марта сообщили в министерстве здравоохранения региона.

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«Министерство здравоохранения сообщило еще об 11 подтвержденных случаях заболевания COVID-19, — говорится в сообщении ведомства в Facebook. —Таким образом, общее число подтверждённых случаев заболевания в стране достигает 35».

https://www.facebook.com/OfficialDOHgov/photos/a.157979910879936/3134231686588062/

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Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения новым типом коронавируса был зарегистрирован на Филиппинах, в конце января 2020 года. Заболевание было выявлено у 38-летней гражданки КНР, которая приехала из китайского города Ухань.