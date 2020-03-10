Нальчик, , 11:34 — REGNUM В Кабардино-Балкарии организована проверка по факту смерти от пневмонии в республиканской детской клинической больнице шестимесячного ребёнка. Ранее в больнице умерли от этого же заболевания еще двое детей. В соцсетях появились сообщения о якобы пяти смертельных случаях.

«В данной публикации также приводятся сведения о гибели ещё пятерых детей, что не соответствует действительности. Ранее в больнице умерли двое детей, поступившие с тяжелыми запущенными формами пневмонии по причине несвоевременного обращения к врачам», — говорится в сообщении пресс-службы минздрава на официальной странице в Instagram.

В медицинском ведомстве отметили, что умерший на днях ребенок имел врожденное заболевание сердца и поступил в больницу с тяжелой формой пневмонии. Для его лечения были использованы все методы, привлекались специалисты из других учреждений здравоохранения, однако спасти малыша не удалось.

По факту гибели младенца минздрав организовал проверку с участием руководства ведомства, которая установит правильность выбранных методов лечения. Про ее итогам быдут приняты меры в отношении виновных в смерти, если факты нарушения подтвердятся.