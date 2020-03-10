Челябинск, , 11:28 — REGNUM В челябинском Миассе не могут положить в больницу женщину, вернувшуюся из Италии. Суд 6 марта постановил отправить её на принудительный карантин по коронавирусу, но найти даму не удаётся, пишут СМИ.

Женщина вернулась из Италии накануне, но врачей не почтила своим визитом. В результате по иску Роспотребнадзора суд отправил её на карантин. Однако у неё дома двери никто не открывает. К ней приходили и врачи, и полиция, но пока безуспешно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее случаи принудительной госпитализации по суду уже были. В основном карантину подвергли граждан, вернувшихся из Китая и Италии.