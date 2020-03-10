Белград, , 11:29 — REGNUM Число заболевших новым типом коронавируса в Сербии достигло четырёх человек. Об этом 10 марта сообщает Politika. rs со ссылкой на данные министерства здравоохранения республики.

В ночь с 9 на 10 марта тест на коронавирус прошли пять человек. Диагноз подтвердился у двоих девушек. Одна заболевшая — гражданка Китая, работающая в Сербии. Еще одна инфицированная проживает на севере страны в Суботице. Она заразилась коронавирусом во время поездки в Будапешт.

Напомним, первый случай нового типа коронавируса в Сербии был зарегистрирован 6 марта у 43-летнего мужчины, который вернулся из Будапешта.

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