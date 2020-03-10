Уфа, , 11:29 — REGNUM Обстоятельства смерти новорожденного ребенка выясняют следователи в Башкирии. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, 8 марта текущего года полицейские получили сообщение о том, что в районную больницу обратилась жительница Татышлинского района с телом своего новорожденного ребенка.

По данному факту следователи организовали доследственную проверку. Назначена экспертиза, которая установит причины смерти младенца. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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