Сингапур, , 11:26 — REGNUM Группа врачей из Сингапура выявила новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания. Об этом 10 марта сообщает Lancet.

Отмечается, что у некоторых пациентов вначале диагностировали лихорадку денге. После пациенты жаловались на повышенную температуру и зудящую сыпь, однако у больных не было симптомов, типичных для коронавируса.

Пациентов начали лечить от лихорадки Денге, но они стали жаловаться на затрудненное дыхание. Их дополнительно проверили на коронавирус, анализы показали положительный результат.

Напомним, ранее ученые пришли к выводу, что изменение симптомов может означать постепенное видоизменение коронавируса, который становится больше похож на обычный вирус гриппа. Косвенно об этом свидетельствует и увеличение инкубационного периода.

Как сообщало ИА REGNUM, во Всемирной организации здравоохранения призвали не надеяться на то, что в летний период коронавирусная инфекция сойдет на нет сама собой, как это обычно происходит с эпидемиями гриппа.