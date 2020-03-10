Киев, 10 марта 2020, 11:34 — REGNUM Украинские пограничники закрыли въезд гражданину России, который является членом партии «Единая Россия», сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Мужчина прибыл на Украину из Минска для ведения переговоров по добыче гранита. Пограничники выяснили, что он является директором одного из российских литейно-механических заводов.
Гражданину РФ закрыли въезд на Украину на три года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские пограничники запретили въезд на Украину двум артистам — бывшему участнику группы «Лесоповал» Сергею Куприку и флейтисту Андрею Кривенко.
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Напомним, Украина до сих пор считает Крым своей территорией и не признаёт волю жителей полуострова, которые поддержали на референдуме воссоединение Крыма с РФ в марте 2014 года.