Киев, , 11:34 — REGNUM Украинские пограничники закрыли въезд гражданину России, который является членом партии «Единая Россия», сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Мужчина прибыл на Украину из Минска для ведения переговоров по добыче гранита. Пограничники выяснили, что он является директором одного из российских литейно-механических заводов.

«В ходе дополнительной проверки пограничники установили, что данное лицо является членом политической партии «Единая Россия», представителем общественного совета при ГУ МВД РФ в г. Ногинск, имеет знаки отличия от президента и Госдумы РФ, Московской областной думы, МИД и силовых структур, в частности медаль «За возвращение Крыма», — сказано в сообщении.

Гражданину РФ закрыли въезд на Украину на три года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские пограничники запретили въезд на Украину двум артистам — бывшему участнику группы «Лесоповал» Сергею Куприку и флейтисту Андрею Кривенко.

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Напомним, Украина до сих пор считает Крым своей территорией и не признаёт волю жителей полуострова, которые поддержали на референдуме воссоединение Крыма с РФ в марте 2014 года.