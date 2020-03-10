Цхинвал, , 11:34 — REGNUM Меры по недопущению дефицита лекарственных средств нужно принять в Южной Осетии. Об этом 10 марта заявил на брифинге глава Минздрава республики Георгий Тотчиев, сообщает агентство «Рес».

Он рассказал, что дефицит лекарств в стране возник из-за того, что поставщиком ряда медицинских средств было одно российское предприятие «Микроген». Когда на нём возникли проблемы с производством, то это отразилось и на поставках в Южную Осетию.

«Для того, чтобы мы не являлись свидетелями спонтанно возникающего дефицита отдельных препаратов необходимо создание госрезерва, в том числе и по медикаментам», — сделал выводы Тотчиев.

Он также предложил заменить дорогостоящие медикаменты, которые власти бесплатно выдают онкобольным и страдающим диабетом, заменить на аналоги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тотчиев предложил из-за сложившегося дефицита медикаментов обратиться в Россию с просьбой об оказании гуманитарной помощи.

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