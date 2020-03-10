Эр-Рияд, , 11:18 — REGNUM Десятки палестинских активистов предстанут перед судом Саудовской Аравии по обвинению в поддержке партии ХАМАС в секторе Газа, об этом 10 марта сообщает Al Jazeera.

По данным журналистов, в общей сложности перед специальным судом, рассматривающим дела, связанные с терроризмом, предстанут 68 человек.

Члены семей арестованных обвиняют власти королевства в преследовании обвиняемых без соблюдения должных процедур.

Напомним, аресты палестинцев в Саудовской Аравии были произведены в феврале 2019 года. Среди них студенты, бизнесмены, ученые, проживающие на территории королевства.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист рассказал, кто заработает на обвале рубля