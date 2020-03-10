Ташкент, , 11:12 — REGNUM Общая мощность Ново-Ангренской теплоэлектростанции (ТЭС) в Ташкентской области Узбекистана снизилась с 800 до 420 МВт, сообщили 10 марта в пресс-службе «Национальных электрических сетей Узбекистана».

Снижение мощности произошло из-за неисправности в системе подачи угля в энергоблоки. Поломка была обнаружена 9 марта в 21:00 (19:00 мск), и для предотвращения аварии остановлен энергоблок №4.

После неисправности на ТЭС сработала автоматика, которая отключила ряд потребителей. В настоящее время подача электроэнергии ограничена. В Национальном диспетчерском центре отметили, что в марте на ТЭС произошло уже пять отключений.

Отметим, Ново-Ангренская ТЭС обеспечивает электроэнергией промышленные объекты и население Ташкентской области.