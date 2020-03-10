Железноводск, Ставропольский край, , 11:36 — REGNUM Пожар в городе Железноводске, при котором погибла пожилая женщина, мог произойти из-за зажженной свечи. Точную причину происшествия устанавливают эксперты, сообщили ИА REGNUM 10 марта в пресс-службе СК РФ по Ставропольскому краю.

Пожар в одной из квартир 12-этажного жилого дома произошла 6 марта. После тушения огня спасатели обнаружили тело 81-летней хозяйки квартиры. По факту гибели пенсионерки проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«Причина пожара сейчас устанавливается экспертами. По предварительным данным, пожар произошел в результате горения зажженной свечи», — отметили в СК.

Ранее в краевом управлении МЧС сообщали, что площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Во время тушения из многоэтажки было эвакуировано 50 человек, в том числе 10 детей.