Липецк, , 11:04 — REGNUM В Липецкой области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 10 марта введён режим повышенной готовности для органов управления и сил региональной системы РСЧС. Об этом сообщает ИА REGNUM.

В частности, режим касается липчан, которые посещали территории, где зарегистрированы случаи инфекции. При появлении симптомов ОРВИ и гриппа они должны обратиться за медицинской помощью на дому. Все работодатели региона должны замерять температуру сотрудников и отстранять от работы тех, у кого она повышена.

Приоритет оказания медицинской помощи на дому будет у пациентов с симптомами ОРВИ и пациентов старше 60 лет.

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