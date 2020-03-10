Калуга, , 15:01 — REGNUM В школах Калужской области с 10 марта начались «Уроки цифры», для которых «Лаборатория Касперского» разработал тренажер, моделирующий ряд ситуаций, в которых учащиеся смогут знакомиться с миром информационной безопасности. Цель проекта — развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства цифрового развития.

Тренажер включает в себя три варианта сценариев с тремя разными героями — биологом, художником и математиком. Школьник может выбрать, за какого из персонажей хочет играть, а может пройти урок заново, но уже за другого героя. Задания внутри каждого из сценариев направлены на знакомство с темой безопасности на ситуациях, с которыми учащиеся могут столкнуться и в реальной жизни. Задания, предлагаемые в тренажере, различаются для младшей, средней и старшей школы. Калужские учащиеся — постоянные участники проекта. В феврале 220 года в «Уроке цифры» участвовали более 30 тысяч учащихся с первого по 11 классов из 232 школ региона. На этот раз «Уроки цифры» пройдут по 23 марта.

Напомним, «Уроки цифры» регулярно проходят в образовательных организациях Калужской области. Инициаторы проекта: Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика».

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