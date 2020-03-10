Сан-Франциско, США, , 10:47 — REGNUM в Сан-Франциско (США) начался процесс по делу гражданина РФ Евгения Никулина, который обвиняется в киберпреступлениях. Как уточнил адвокат Никулина Аркадий Бух, накануне, 9 марта, было отобрано жюри присяжных — всего 12 человек.

Читайте также: В США суд на гражданином РФ Никулиным отложили до весны 2020 года

ни должны решить, являются ли обвинения американских властей в отношении россиянина обоснованными, пишет ТАСС. Кроме того, выбрали двоих запасных присяжных.

Адвокат отметил, что процесс «будет тянуться в ближайшие три недели». По его словам, если суд не примет иных решений из-за коронасируса, то следующие слушания по существу в федеральном суде Северного округа штата Калифорния состоятся уже сегодня, 10 марта.

Также по теме: Group-IB выпустила официальное заявление по делу с участием Кислицина

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин России Евгений Никулин был задержан в 2016 году в Праге (Чехия) по запросу спецслужб США. Соединённые Штаты обвинили его в совершении киберпреступлений. При этом российские власти в ноябре 2016 года обращались в чешский минюст с требованием выдать Никулина России, где его подозревают в краже денег при помощи интернета. 30 марта 2018 года Никулин был экстрадирован в США.

Летом 2019 года стало известно, что рассмотрение дела российского «хакера» американский суд начнёт в марте 2020 года. На 9 марта судья Уильям Элсап назначил отбор присяжных, затем 11 дней будут проводиться заседания по делу. Последним днём указано 20 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: Российского гражданина Никулина признали вменяемым в американской тюрьме