Тбилиси, , 10:54 — REGNUM До 200 грузинских граждан 10 марта прибудут в Тбилиси из Италии, где будут помещены в карантин по коронавирусу COVID-19. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на данные в министерстве по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защите Грузии.

«Это решение вчера было окончательно согласовано при сотрудничестве с министерствами экономики и иностранных дел <…> Уже вылетели два самолета, они вернутся в 19:30», — рассказал журналистам Роман Бокерия, являющийся гендиректором авиакомпании, которая будет эвакуировал граждан Грузии. Он отметил, что полеты оплачивает грузинское правительство.

Как сообщало ИА REGNUM, Тбилиси с 6 марта отменил авиасообщение с Италией из-за распространения там новой инфекции. В результате этого, в стране остались грузинские граждане, которые не смогли вернуться домой.

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