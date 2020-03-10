Амстердам, , 10:36 — REGNUM Правительство Нидерландов настойчиво рекомендует согражданам отказаться от пожатия рук. Таким образом власти надеются задержать распространение вируса COVID-19.

Об этом 9 марта в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Марк Рютте. Ранее, 6 марта, после еженедельного заседания Совета министров, он говорил что нет причин отказываться от рукопожатий.

Члены правительства вечером 9 марта собрались на второе экстренное заседание в связи со вспышкой вируса COVID-19. На совещании присутствовали представители Национального института по здравоохранению и окружающей среде и полиции, а также бургомистр г. Хертогенбос, являющегося областным центром провинции Северный Брабант. Северный Брабант — провинция с наибольшим числом выявленных заражений.

Рютте призвал жителей Северного Брабанта, по возможности, работать дома. Данная рекомендация будет действовать по крайней мере в ближайшие семь дней, с целью предотвращения излишних контактов между людьми. Власти также рассмотрят намеченные на ближайшее время публичные мероприятия в Северном Брабанте. В каждом отдельном случае будет решаться вопрос о проведении мероприятия и о его размерах.

Вместе с тем Рютте подчеркнул, что вспышка вируса по-прежнему находится на первой стадии, которая направленна на сдерживание вируса.