Сухум, , 10:43 — REGNUM Кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжанию скоро выпишут из клиники, и он вернется на родину. Об этом 9 марта сообщает ИА «Апсадгьыл-инфо» со ссылкой на данные избирательного штаба Бжании.

«11 марта Аслан Бжания возвращается в республику и продолжит участие в избирательной кампании, приостановленной из-за болезни», — сообщили журналистам соратники кандидата в президенты.

Как сообщало ИА REGNUM, Бжания был срочно госпитализирован, когда находился в Краснодарском крае. Его болезнь стала причиной слухов об отравлении участника президентских выборов. 4 марта врачи сообщили, что у пациента двусторонняя пневмония.

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