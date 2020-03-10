Краснодар, , 10:31 — REGNUM Новые рейсы по трём направлениям открываются из аэропорта «Геленджик» в мае — июне 2020 года, сообщили ИА REGNUM 10 марта в пресс-службе аэропорта. Рейсы будет обслуживать авиакомпания Utair, продажи билетов уже открыты.

Так, с мая 2020 года Utair возобновит рейсы по маршруту Москва — Геленджик — Москва. Перелёты будут совершаться ежедневно из аэропорта «Внуково»: вылет из Москвы планируется на 10:50, прилёт в Геленджик в 13:05, обратный вылет в 13:55, время в пути составит 2 часа 15 минут. На данный момент стоимость билета в одну сторону на сайте составляет чуть более шести тысяч рублей.

Также дважды в неделю авиакомпания будут отправлять рейсы в Сургут, полёты по этому направлению будут выполняться со 2 июня. Из Сургута самолёт будет отправляться по вторникам и субботам в 07:40 по местному времени с прибытием в Геленджик в 10:00, обратный вылет — в 11:00. Стоимость билета в одну сторону начинается от 16,2 тыс. рублей.

Также авиакомпания намерена увеличить частоту полётов из Тюмени в Геленджик и обратно: помимо еженедельных рейсов в июне, августе и сентябре будет совершаться ещё по одному, в июле — ещё три перелёта. Стоимость билета в одну сторону — менее 10 тыс. рублей.