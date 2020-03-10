Черкесск, , 10:30 — REGNUM В Карачаево-Черкесии завершился дракой турнир по смешанным единоборствам. В конфликт вступили зрители, недовольные судейством, пишет РИА Новости.

После боя между Дажддалом Алибековым из Чечни и Алимом Гуговым из Кабардино-Балкарии болельщики ворвались на ринг и устроили потасовку. Видеокадры драки распространились в соцсетях. Сообщалось, что зрители были возмущены несправедливостью судьи. По итогам боя спортсмен из Чечни одержал досрочную победу. Это вызвало недовольство фанатов его соперника.

По данным полиции, в конфликт пришлось вмешаться сотрудникам МВД и он был практически мгновенно улажен. В результате потасовки никто не пострадал.

Напомним, шоу ACA Young Eagles 12 проводилось 7 марта в Черкесске. ACA Young Eagles является турниром, который проводится в рамках промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) для начинающих бойцов ММА.