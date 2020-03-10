Лондон, , 10:29 — REGNUM Британская компания Bossa Studios выпустит «симулятор золотой рыбки» под названием I Am Fish. Об этом 9 марта сообщил портал Eurogamer.

В I Am Fish игрокам предстоит управлять золотой рыбкой в небольшой шарообразном аквариуме. Преодолевая различные препятствия, ей нужно будет вернуться обратно в океан.

Напомним, Bossa Studios наиболее известна как создатель «симулятора хирурга» Surgeon Simulator. Релиз этой игры состоялся в 2013 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Состоялся релиз многопользовательского шутера Call of Duty: Warzone