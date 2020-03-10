Москва, , 10:34 — REGNUM По состоянию на утро 10 марта новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019 в России зарегистрировано не было. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что всего в РФ зарегистрировано 20 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной вирусом COVID-2019. Зараженными оказались двое граждан Китая, один гражданин Италии и 17 граждан РФ, вернувшихся из Италии.

«Выписаны по выздоровлению двое граждан КНР, один гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что во всех случаях организовано проведение полного комплекса необходимых противоэпидемических мероприятий. По словам специалистов ведомства, это позволит не допустить последующего распространения инфекции.

Напомним, за последнее время из-за эпидемии коронавируса было отменено около 400 крупных международных мероприятий. Среди них — карнавалы в Венеции и в Бразилии, Международная туристическая выставка ITB Berlin и Всемирный конгресс иммунологов.

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