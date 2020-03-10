Сеул, , 10:28 — REGNUM Сто двадцать четыре страны ограничили въезд иностранцев, прибывающих из Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По состоянию на 14:00 по местному времени 9 марта сорок четыре страны ввели запрет на посещение, тридцать три страны — вели дополнительный карантин для пребывающих из Южной Кореи, еще сорок семь стран — усилили карантинные меры.

Список стран, запрещающих въезд, пополнился Саудовской Аравией и Оманом.

В частности, правительство Саудовской Аравии ограничило въезд иностранцев побывавших в шести регионах Южной Кореи, включая Тэгу и провинцию Кёнсан-Пукто, а также ввело двухнедельный домашний карантин.

С 00:00 9 марта правительство Японии приостановило безвизовый въезд для граждан Южной Кореи и аннулировало уже выданные визы. По предварительным данным, виз лишатся около 17 тыс. южнокорейцев.

Кроме того, власти Японии сократили число аэропортов, готовых принять пассажиропоток из Южной Кореи до двух (аэропорт «Нарита» и аэропорт «Кансай»), а также ввело 14-дневный домашний карантин для всех пребывающих из Южной Кореи.

Число регионов Китая, усиливших контроль, увеличилось до девятнадцати.

По состоянию на 7:00 9 марта более 1600 граждан Южной Кореи помещены в карантин за рубежом. Из них 1 149 человек находятся в Китае, еще 451 человек — во Вьетнаме.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее было подтверждено еще 131 случай заражения коронавирусом нового типа. Общее число заражённых увеличилось до 7 513 человек.

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