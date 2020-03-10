Москва, , 10:22 — REGNUM К 25 годам лишения свободы за тяжкие преступления приговорены два участника «банды GTA» в Таджикистане, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Решение вынесла судебная коллегия по уголовным делам суда Согдийской области Таджикистана. Боир Г. и Муроджон К. признаны виновными в убийствах, участии в банде и других преступлениях в России.

Генпрокуратура РФ ранее направила в Таджикистан материалы дела с запросом на уголовное преследование. Это связано с тем, что законы республики не позволяют выдавать своих граждан для уголовного преследования за рубежом.

Отметим, «бандой GTA» называют преступную группу, которая в 2012—2014 годах совершала разбойные нападения в Московской области. В группировку входили не менее 15 уроженцев стран Средней Азии.