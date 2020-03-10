Москва, , 10:20 — REGNUM В связи с опасностью, связанной с распространением коронавируса нового типа в России, Роспотребнадзор порекомендовал отказаться гражданам от поездок в общественном транспорте в час пик. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба ведомства.

«Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик», — говорится в сообщении.

Представители ведомства также приводят и другие меры предосторожности, которые необходимо соблюдать, чтобы не заразиться коронавирусом. Так, необходимо носить медицинскую маску в общественных местах. При этом менять ее нужно каждые 2−3 часа. Кроме того, рекомендуется избегать тесного контакта с людьми и чаще мыть руки.

Напомним, по последним данным, коронавирус в России выявлен еще у троих человек.

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