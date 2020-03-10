Кейптаун, , 10:18 — REGNUM В министерстве здравоохранения ЮАР подтвердили еще четыре случая заражения коронавирусом. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, заразившиеся были частью группы из 10 человек, которые вместе отправились в Италию и вернулись на прошлой неделе.

В результате число инфицированных в ЮАР достигло семи.

Министр здравоохранения ЮАР Звели Мкхизе также сказал, что эвакуация более 150 южноафриканцев из Ухани, китайского города в эпицентре вспышки коронавируса, все еще продолжается.

Тем временем школа в Сэндтоне, в северной части Йоханнесбурга, была закрыта на день в качестве меры предосторожности из-за опасений, что один из ее учителей связывался с некоторыми из людей, которые недавно вернулись из Италии.