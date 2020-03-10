Челябинск, , 10:12 — REGNUM В Челябинске задержаны участники группы, похитившие примерно десять автомашин. В неё входили двое граждан 1961 и 1977 года рождения, сообщает областное управление МВД.

Местные ранее судимые жители были пойманы при попытке очередного угона. Затем следователи установили их причастность к остальным хищениям. Мужчины орудовали по ночам. Они похищали автомобили с неохраняемых стоянок и после изменения идентификационных номеров продавали.

При обыске у них нашли автомобили на общую сумму почти 10 млн рублей. Сейчас обвиняемые арестованы. Им грозит до десяти лет колонии.