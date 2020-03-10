Джакарта, , 10:10 — REGNUM Правительство Индонезии объявило о росте числа жителей страны, заразившихся коронавирусом, сообщает информационный портал Detik.

«Было зафиксировано 19 положительных случаев заражения коронавирусом», — заявил глава управления по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Индонезии Ахмад Юрианто.

Известно, что из 19 человек, зараженных коронавирусом в Индонезии, двое были иностранными гражданами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве здравоохранения Индонезии сообщили о состоянии здоровья двух индонезийских граждан, у которых был обнаружен коронавирус.

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