Барнаул, , 10:10 — REGNUM В Алтайском крае подвели итоги наблюдения труда мигрантов. Как пояснил начальник отдела статистики труда, науки, образования и культуры Алтайкрайстата Алексей Донских, это мероприятие проводится раз в пять лет начиная с 2014 года во всех субъектах Российской Федерации.

По итогам 2019 года на территории Алтайского края выявлено 88,9 тыс. международных мигрантов, а с соседней Республике Алтай их оказалось только 4,8 тыс. человек.

В основном мигрантами на Алтае являются выходцы из стран бывших советских республик. Больше всего людей приезжает из Казахстана (61,2% от общей численности международных мигрантов). На менее 10% составляют мигранты из Киргизии, Узбекистана и Украины. Также известно, что на Алтай мигранты приезжают не из-за необходимости устроиться на работу. Таковых в регион приезжает всего 3%. Вместе с тем, на момент проведения обследования доходное занятие в Алтайском крае имел каждый второй мигрант.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам совместного обзора рейтингового агентства «Эксперт РА» и фонда «Россконгресс», Алтайский край попал в список регионов с худшим экономическим здоровьем.

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