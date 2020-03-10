Белгород, , 10:14 — REGNUM Родителей девушки, прилетевшей из Италии с коронавирусной инфекцией, отправили на карантин в Белгороде, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Туристка госпитализирована в Москве.

По данным региональных властей, девушка была в поездке вместе с родителями. Установлены и помещены в медицинские учреждения все контактировавшие с ними лица, в том числе в ходе поездок девушки в железнодорожном транспорте. Признаков заболевания ни у кого нет. Результаты анализов у всех отрицательные, но они будут находиться под медицинским наблюдением до 18 марта 2020 года.

«Лицам, контактировавшим с этими гражданами, даны разъяснения о том, что им на время карантина необходимо ограничить контакты и внимательно следить за состоянием своего здоровья. При появлении признаков заболевания — немедленно вызывать семейного врача на дом. При этом обязательно предупреждать врача о том, что у них были контакты с лицами, находящимися на карантине по коронавирусной инфекции», — рассказали в пресс-службе губернатора и правительства области.

Руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева считает, что оснований для паники нет: «Весь накопленный опыт, полученный за время, прошедшее с момента появления вируса, показывает, что данная инфекция не имеет пандемического распространения».

Читайте ранее в этом сюжете: Белгородский губернатор обещает контролировать ситуацию с коронавирусом